Maroc : L'intellectuel Abderraouf Ben Abderrahmane Hajji n'est plus

L'intellectuel et écrivain Abderraouf Ben Abderrahmane Hajji est décédé, récemment, à l'âge de 86 ans, apprend-on auprès de ses proches. Le défunt avait commencé sa carrière dans la fonction publique. Il a été nommé haut responsable et directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), avant d'être désigné délégué du tourisme en Suisse puis en Allemagne.

Feu Hajji a laissé derrière lui un ouvrage qu'il a rédigé en arabe et en français sous le titre Said Hajji, naissance de la presse nationale, qui retrace le parcours de son oncle, l'écrivain et journaliste Said Hajji. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage - Le maillon manquant de l'histoire du mouvement national - consacré à son oncle Abdelkarim Hajji, l'un des précurseurs du mouvement national à l'époque du protectorat. Par ailleurs, le défunt s'est attelé à la collecte, dans un recueil, des oeuvres poétiques de son père, outre la traduction de certains de ces poèmes en français.

Ayant fait ses études primaires et secondaires à l'Ecole Mohamed Guessous et au Collège royal à Rabat, Abderraouf Ben Abderrahmane Hajji s'est ensuite envolé vers la France où il a poursuivi ses études supérieures.