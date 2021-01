Maroc : Une centaine de personnalités appellent le gouvernement à sauver Fnideq

Suite à l'arrêt des activités de contrebande et la fermeture de la frontière avec Ceuta, une centaine de personnalités, dont les membres d’un «Groupe de réflexion pour Fnideq» ont appelé, ce mercredi, le gouvernement à sauver cette ville de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Dans un communiqué accompagné de la liste des signataires, ces derniers rappelle que Fnideq «souffre depuis trois ans d'une terrible détérioration de son mode de vie social».

L’«Appel de Fnideq» pointe ainsi «la politique de l'État visant à arrêter la contrebande depuis le passage de Bab Sebta, sans offrir d'alternatives économiques». «Depuis la fermeture complète du passage en mars 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19, la situation à Fnideq s'est encore détériorée.

Ainsi, compte tenu de son lien historique, social et commercial avec l'enclave de Ceuta, et conscients de la responsabilité morale envers les habitants de la ville de Fnideq, les 100 signataires exigent du gouvernement d’«assumer sa responsabilité politique et de développement en sauvant la ville de Fnideq de sa grave crise économique qui menace sa stabilité sociale».

Ils suggèrent de prendre une série de décisions, dont la définition d’un «programme socio-économique d'urgence», en partenariat avec le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ou encore l’«ouverture du passage de Bab Sebta conformément aux contrôles réglementaires qui prennent en compte les droits humains et les mesures de précaution dans le cadre de la pandémie de Covid-19 afin de soulager la récession économique à Fnideq».

Les signataires appellent aussi à «accélérer l'achèvement des travaux de la zone d'activités économiques de Fnideq», de «veiller à relier la ville au système économique du port Tanger-Méditerranée» et de «proposer un système économique alternatif pour l'activité de contrebande qui absorberait la forte demande de travail dans la ville et ce à travers le mécanisme d'investissement public, en plus d'encourager les investissements privés dans les domaines de la pêche, du commerce, du tourisme et de l'économie solidaire».