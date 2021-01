Covid-19 : Le Maroc reçoit 500 000 doses du vaccin Sinopharm

Le Maroc a reçu, ce mercredi, un premier lot du vaccin chinois fabriqué par le laboratoire Sinopharm. Un Dreamliner de Royal air Maroc, dépêché à Pékin, a atterri ce matin à l’aéroport Mohammed V à Casablanca.

Le vol AT3087, mobilisé par la compagnie nationale, est de retour au Maroc avec à son bord 500 000 doses du vaccin contre le Covid-19. Une information confirmée à Yabiladi ce mercredi par une source proche du transporteur aérien et auprès de Sputnik par une source au ministère de la Santé.

Cette première cargaison fait partie de la commande globale de 45 millions de doses effectuée par le Maroc auprès du laboratoire chinois.

Vendredi, le royaume a également reçu deux millions de doses du vaccin d'AstraZeneca, fabriqué par le laboratoire Serum Institute of India.

Le Maroc, qui prévoit de démarrer sa campagne de vaccination ce vendredi, selon des sources médiatiques, compte acquérir au total 66 millions de doses pour vacciner 80% de sa population âgée de plus de 18 ans.

Selon le ministère de la Santé, ce «processus national visera progressivement les groupes cibles les plus susceptibles de développer la maladie et ses complications, à commencer par le personnel de santé âgé de 40 ans et plus, les autorités publiques et l'armée royale ainsi que les professeurs d’enseignement âgés de 45 ans et plus, ainsi que toutes les personnes âgées de 75 ans et plus». Cette campagne concernera aussi, dans un premier temps, les régions qui connaissent des taux de propagation importants du virus.