CHAN : Le Maroc bat l'Ouganda (5-2) et passe en quarts de finale

La sélection marocaine des joueurs locaux s’est qualifiée pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football, qui se tient au Cameroun, en battant mardi à Douala l’équipe de l’Ouganda par 5 buts à 2, en match comptant pour la 3è journée du groupe C.

Les Ougandais ont ouvert la marque à la 26è minute par le biais de Ibrahim Orit, avant que les Marocains (tenants) n’égalisent dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+4è) grâce à un pénalty transformé par Ayoub El Kaabi.

Sofiane Rahimi a donné l’avantage à l’équipe nationale au début de la première période (51è), avant que Hamza Moussaoui ne corse l'addition (71è). Neuf minutes plus tard, Sofiane Rahimi récidive et marque le 4è but des nationaux. D'un coup franc superbement exécuté, Saidi Kyeyune a marqué le 2è but des Ougandais à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, avant que Abdelilah El Hafidi ne signe la 5è réalisation marocaine (90+2è).

Le Maroc termine ainsi en tête de sa poule avec 7 points, obtenus en deux victoires et un nul. Il est suivi du Rwanda (5 pts), qui a validé son billet pour le prochain tour aux dépens du Togo (3-2).