Maroc : Un programme pour l’appui à la décarbonation des TPME industrielles

Le programme Tatwir croissance verte pour l'appui à la décarbonation des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) industrielles a été lancé, mardi à Rabat, dans le cadre du Plan de relance industrielle (2021-2023).

Initié par le ministère de l'Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et déployé à travers l’Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME) et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), Tatwir croissance verte vise à accompagner les TPME industrielles dans leurs démarches de développement de process et produits décarbonés et à appuyer l’émergence de nouvelles filières industrielles vertes et la réduction de la pollution industrielle.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l’exécution des orientations royales en matière de développement de l’économie verte, de la promotion de l’efficacité énergétique et du développement durable.

Pour sa part, le directeur général de L'Agence Maroc PME Brahim Arjdal, a précisé que cinq domaines prioritaires sont couverts par ledit programme, à savoir les projets de transition énergétique portant notamment sur l’optimisation des pratiques et des performances énergétiques des équipements et l’utilisation d’énergies renouvelables et les projets d’amorçage de filières industrielles vertes saisissant les nouvelles opportunités de marché.

Il s’agit également des projets d’innovation et de développement de produits éco-conçus ayant une empreinte carbone positive et des projets de mise en place de technologies propres dans les procédés de fabrication et des flux matières permettant une utilisation rationnelle des matières premières et la réduction de la quantité d'effluents polluant l'environnement, outre un volet dédié au conseil et à l’expertise, a-t-il relevé.

De son côté, le directeur général de l’AMEE, Said Mouline a fait savoir que ce programme offre le soutien à l’investissement au profit des TPME industrielles dans le domaine de l’économie verte, soulignant la nécessité de promouvoir et renforcer cette branche de l’économie, compte tenu de ses retombées positives sur l’environnement, l’économie et le volet social, grâce notamment à la création d’emplois.

Il a incité, à cet égard, les entreprises à s’inscrire davantage dans le cadre de l’efficacité énergétique, en utilisant au maximum les énergies renouvelables pour améliorer leur compétitivité, décarboner et baisser leur facture, et in fine réduire la dépendance énergétique nationale.

Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner le formulaire de candidature en ligne disponible à l’adresse suivante : https://candidature.marocpme.gov.ma/tatwir-vert/.