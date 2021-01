Maroc : Le service de livraison à domicile Glovo s’étend à 8 nouvelles villes

Glovo lance ses services de livraison à domicile dans 8 nouvelles villes, totalisant ainsi 18 pôles urbains au Maroc depuis son lancement en 2018. Après Casablanca, Mohammedia, Dar Bouazza, Rabat, Temara, Kenitra, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès, Glovo est désormais présente à El Jadida, Meknès, Oujda, Tétouan, Laâyoune, Beni Mellal, Berkane et Khouribga, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Toni Pérez, directeur général de Glovo au Maroc, a déclaré à l’occasion que «les Marocains ont de plus en plus besoin de la livraison à domicile, notamment en raison du contexte sanitaire que nous connaissons depuis près d’un an». En réponse, la société a décidé en 2020 de changer de modèle, en passant d’une entreprise à but lucratif à celle à but spécifique.

«Nous allons poursuivre en ce sens avec des lancements prochains à Nador et Safi, mais aussi Essaouira, Ifrane et Dakhla, toujours dans l’optique de rendre la vie plus simple à un maximum de Marocains.» Toni Pérez

Pour la santé et la sécurité de ses partenaires et clients, Glovo a par ailleurs adopté, dès le confinement sanitaire, les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités locales, avec la mise en place d’un système de livraison sans contact et sans signature, de manière à limiter drastiquement les interactions physiques.

«Glovo a également mis à contribution son réseau logistique afin d’assister les communautés vulnérables, et cela à travers le transport de fournitures médicales et la fourniture de nourriture et de produits de première nécessité aux personnes âgées et aux sans-abri», ajoute l’entreprise. Cette dernière a également pris en charge le service des courriers pour des ONG et «soutenu les dons de nourriture des partenaires et des banques alimentaires».