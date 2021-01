CAN U20 : Le Maroc dans le groupe C, avec le Ghana, la Tanzanie et la Gambie

La sélection marocaine des moins de 20 ans a été versée dans le groupe C de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en février prochain en Mauritanie.

Le Maroc devra en découdre ainsi avec le Ghana, la Tanzanie et la Gambie, selon le tirage au sort effectué lundi à Yaoundé, en marge de la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux, qui se tient au Cameroun.

La phase finale de la CAN des moins de 20 se tiendra du 14 février au 04 mars prochains, dans les villes de Nouakchott et Nouadhibou.

Lors de leur première rencontre, les Lionceaux de l'Atlas croiseront le fer avec la Gambie, le 16 février, avant d'affronter le Ghana, le 19 du même mois. Ils rencontreront par la suite la Tanzanie, le 22 février à Nouakchott. Tous les matches de l'équipe nationale se joueront à 20h00 (GMT+1).

La sélection nationale s'était qualifiée pour la phase finale de la CAN à l'issue du tournoi de l'Union nord-africaine de football, organisé récemment en Tunisie, où ils ont battu l'Algérie et fait match nul face à la Tunisie et la Libye.

C'est la première fois que la CAN U20 est étendue à 12 équipes au lieu des huit lors des tournois précédents. Voici par ailleurs la composition des trois groupes : Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda, Mozambique Groupe B: Burkina Faso, Tunisie, Namibie, République Centrafricaine

Groupe C: Ghana, Tanzanie, Gambie, Maroc.