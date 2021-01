Maroc : La pandémie a mis en arrêt définitif ou temporaire 16% des entreprises

Plus de 16% des entreprises ont été en arrêt définitif ou temporaire au terme du second semestre de 2020, suite aux répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La répartition par statut d'activité fait ressortir des entreprises toujours en arrêt temporaire (8,1%), en arrêt temporaire après reprise (6%) et en arrêt définitif (2,2%), précise le HCP qui vient de publier sa troisième enquête sur les effets de la Covid-19 sur les activités des entreprises.

Les résultats de cette enquête révèlent aussi que 83,7% des entreprises ont déclaré avoir maintenu leurs activités. Toutefois, l'analyse de l'évolution des indicateurs relatifs à l'arrêt d'activité des entreprises montre un certain redressement de l'activité globale.

En effet, le taux d'arrêt temporaire des entreprises a enregistré une baisse 9 mois après le début de la crise sanitaire, passant de 54,3% en avril et 52% en juillet à 14,1% en décembre 2020. Le taux d'activité a enregistré une évolution positive à près de 83,7% en décembre.

Par catégorie, la proportion d'entreprises en activité à fin 2020 s'élève à 87,5% pour les grandes entreprises (GE), 89,6% pour les petites et moyennes entreprises (PME) et 81% pour les très petites entreprises (TPE). La proportion d'entreprises ayant déclaré avoir définitivement arrêté leurs activités atteint, en revanche, près de 2,6% chez les TPE, 1,3% pour les PME et 0,8% parmi les GE. Par ailleurs, le HCP indique que la proportion des GE qui sont en arrêt temporaire pendant cette période atteint 11,7%.

Les branches du transport et de l'entreposage, de l'hébergement et restauration et des activités immobilières peinent toujours à reprendre normalement leur activité puisque la proportion des entreprises qui sont en arrêt temporaire atteint respectivement 31%, 27% et 25%.

En outre, le HCP souligne que la part des entreprises ayant déclaré un arrêt définitif atteint 10% dans le secteur des industries du textile et du cuir et 7% dans les activités immobilières. Pour les entreprises ayant subi une baisse de leur activité (83%), plus de la moitié d'entre elles (54%) ont évoqué une contraction de 50% et plus lors du deuxième semestre 2020 par rapport à la même période 2019. Cette proportion atteint 59% chez les TPE et 34% pour les GE.

Par secteur d'activité, le HCP relève que l'hébergement et la restauration continuent toujours de subir les effets de la crise sanitaire, précisant que 86,3% des chefs d'entreprises de ces branches ont rapporté une baisse de 50% et plus par rapport au deuxième semestre 2019 et 9% affirment une diminution de 30% à 49%.

Les baisses d'activités supérieures à 50% restent également importantes dans le secteur de la construction (68,7%), dans les branches des activités immobilières (63%) et dans celles de l'industrie du textile et du cuir (58,7%).