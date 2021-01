Covid-19 : Démenti officiel de l’Allemagne au sujet de l’inefficacité du vaccin AstraZeneca pour les +65 ans

Le ministère allemand de la Santé a réfuté les spéculations sur l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca contre la Covid-19, chez les personnes âgées. Cité par la presse, un communiqué du département a souligné qu’aucune donnée ne suggérait une efficacité de 8% seulement, chez les personnes de plus de 65 ans, contrairement à ce qui a précédemment été relayé par plusieurs médias allemands citant des sources gouvernementales.

Ein Kracher: @BMG_Bund dementiert Berichte über angeblich geringe Wirksamkeit von #AstraZeneca-Impfstoff in Altersgruppe 65+. @handelsblatt + @BILD hatten unter Berufung auf dt. Regierungskreise/Koalitionskreise berichtet. Laut BMG handelt es sich um Fehlinterpretation von Daten pic.twitter.com/2HSmZQ1yEa — Marius Mestermann (@DerMestermann) January 26, 2021

Le ministère avance une fausse interprétation d’une étude, où le chiffre de 8% se réfère plutôt au nombre de personnes âgées entre 56 et 69 ans et qui y ont participé. «A première vue, il semble que deux choses aient été confondues dans les rapports : environ 8% des sujets de l’étude d’efficacité d’AstraZeneca avaient entre 56 et 69 ans, seulement 3% à 4% plus de 70 ans. Ceci n’indique pas l’efficacité sur seulement 8% parmi les personnes âgées», a indiqué Share Cast en citant le ministère.

La veille, des sources au sein de la majorité gouvernementale allemande, citées par Bild et Handelsblatt, ont indiqué que le vaccin contre la Covid-19 était peu efficace (inférieur à 10%) pour les personnes de plus de 65 ans, remettant en question le choix des pays l’ayant autorisé pour leur stratégie vaccinale.

Pour sa part, AstraZeneca a déclaré que les données relayées à propos de l’étude étaient «complètement incorrectes». Vendredi, l’Agence européenne des médicaments devra décider si le vaccin développé par le laboratoire britannique est approuvé pour une utilisation d'urgence.