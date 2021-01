Casablanca : La correspondance du tram Anoual-Abdelmoumen enfin accessible

Le passage de correspondance de tram Anoual-Abdelmomen a été ouvert par Casa Transport, afin de faciliter la mobilité sécurisée. L’idée est de «renforcer la sécurité des voyageurs et des piétons», tout en réduisant le temps et l’espace de circulation et de marche entre les stations Anoual et Abdelmoumen.

«Ce projet dont la finalité est d’empêcher les voyageurs de continuer leur marche, en direction de leur correspondance, sur la plateforme du Tramway, renforce l’arsenal de services fournis par Casa Transports pour sécuriser les espaces de circulation à proximité du Tramway et supprimer les risques d’accidents pour les voyageurs, les piétons, les motocyclistes et les automobilistes», indique un communiqué.

Depuis 2018, les ouvrages menés ont permis de réduire de plus de 80% le taux d’accidents dans certaines zones. «Pour illustration, grâce à l’installation de 2 chicanes en 2019 sur deux passages piétons, la zone sécurisée est passée de 5 accidents en 2018 à 0 accidents en 2019 et 0 accidents en 2020».

«L’installation des barrières de sécurité entre les stations dans les zones à haut risque, en 2019, a permis de réduire les accidents de près de 77% en l’espace d’une année, soit 12 accidents en 2020 (dont 2 blessés graves et 0 décès), contre 53 accidents déplorés en 2019 (dont 8 blessés graves et 2 décès)», ajoute-t-on.