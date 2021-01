Casablanca : La manifestation des enseignants contractuels prévue mardi interdite par les autorités

Les autorités locales de la préfecture de Casablanca-Anfa ont annoncé, ce lundi, qu’elles interdiront la marche que comptent organiser, mardi 26 janvier, la Coordination nationale des enseignants contractuels.

Dans un communiqué, les autorités indiquent avoir appris que des appels sont partagés sur les réseaux sociaux pour un rassemblement demain à Place de la Victoire à Casablanca. Des appels attribués aux «coordinations des enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation», poursuit le communiqué.

Celui-ci, tout en rappelant que ces appels «ne remplissent pas les conditions juridiques nécessaires, ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public», précise que ces appels «peuvent constituer un appel à la violation de l’état d’urgence sanitaire». «La préfecture de Casablanca-Anfa, partant de ses prérogatives et ses missions, affirme son attachement ferme à l'application de la loi par l’interdiction de ces cette manifestation illégale et indique qu’elle réagira avec ces appels et ces actes conformément aux exigences régissant le maintien de l'ordre public et l'état d'urgence sanitaire en vigueur», tranche le communiqué.

La préfecture de Casablanca-Anfa dit enfin rappeler à ceux qui appellent à ces manifestations la nécessité de respecter cette interdiction, en considérant qu’ils seront responsables en cas de non-respect de cette décision.