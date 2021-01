Vaccination Covid-19 au Maroc : Quelle sont les populations prioritaires en chiffres

Attendue depuis la fin 2020, la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus au Maroc se fera en quatre phases. Vendredi, le ministère de la Santé a indiqué en effet que ce processus viserait «progressivement les groupes cibles les plus susceptibles de développer la maladie et ses complications». Il s’agit des professionnels de santé âgé de 40 ans et plus, du personnel des autorités publiques et de l’armée royale, ainsi que des professeurs d’enseignement âgés de 45 ans et plus ou encore les personnes âgées de 75 ans et plus (environ 1 million de personnes selon le HCP). Par répartition régionale, la priorité sera donnée aux régions qui connaissent les taux de propagation les plus importants du virus.

Contacté ce lundi par Yabiladi, le président de la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et membre du Comité technique de vaccination, Dr. Moulay Saïd Afif a insisté que «toutes les personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques seront concernées par la vaccination, sur la base des données recueillies auprès des structures hospitalières concernant les cas les plus touchés par la mortalité et les formes graves de covid».

Des doses vaccinales pour populations prioritaires

En nombre, le corps enseignant représente au Maroc près de 248 000 personnes, selon les chiffres de 2018-2019 communiqués par le ministère de tutelle, sans compter le personnel administratif. La dernière édition accessible du rapport «La Santé en chiffres» sur le site du ministère de la Santé indique que le royaume compte 90 298 personnes au sein du secteur médical et paramédical (public+privé), entre praticiens, pharmaciens, infirmiers, techniciens de santé, sages-femmes, personnel administratif et d’entretien. Les estimations indiquent, par ailleurs, que les Forces armées royales (FAR) constituent un total de 309 000 membres, entre ceux de l’Armée royale (250 000) des Forces royales air (16 000), de la Marine royale (12 000) de la Gendarmerie royale (25 000) et de la Garde royale (6 000).

Ces chiffres constituent l'effectif total des catégories professionnelles prioritaires pour la première phase de vaccination, mais une partie seulement est privilégiée en fonction de l’âge (40+ pour la Santé et 45+ pour les autres). L'effectif exact de la population ciblée est centralisé au sein du ministère de la Santé nous précise-t-on, ce dernier n'a pu être joint au moment de la publication de ces lignes.

Une campagne vaccinale enfin lancée

Pour rappel, un premier lot de 2 millions de doses du vaccin, développé par le Serum Institute of India (SII) sous licence du suédo-britannique AstraZeneca, a été acheminé au Maroc, en attendant un premier lot du Chinois Sinopharm, prévue ce mercredi. Les structures hospitalières sont d'ores et déjà prêtes pour le lancement de la campagne vaccinale. A Casablanca, ville la plus touchée par la pandémie, 1 000 personnes par jour sont attendues, sous la supervision d’«une équipe de 4 à 5 médecins» qui veillera à administrer «une injection en deux doses espacées de 21 jours», a précédemment affirmé le médecin hospitalier Dr. Mounir Lahlou à Yabiladi.

A travers cette opération, l’objectif du ministère est d’immuniser entre 60 et 80% de la population, de manière à atteindre une immunité collective contre la propagation de la pandémie.

Les citoyennes et citoyens ainsi que les étrangers résidants au Maroc, appartenant aux groupes ciblés, peuvent obtenir la date du vaccin et le centre de vaccination via le portail électronique www.liqahcorona.ma ou par sms au numéro 17 gratuit, depuis dimanche 24 janvier 2021.