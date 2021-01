Le vaccin de Moderna efficace contre les variants britannique et sud-africain

Le vaccin de Moderna semble être efficace contre les nouveaux variants du coronavirus, détectés en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, a déclaré lundi la société de biotechnologies américaine. «La vaccination avec le vaccin Moderna COVID-19 a produit des anticorps neutralisants contre toutes les principales variantes émergentes testées, y compris le B.1.1.7 et le B.1.351, identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, respectivement», a annoncé Moderna dans un communiqué de presse.

Cependant, le vaccin semble être moins protecteur contre la variante sud-africaine, a découvert la société. «Alors que la Société s'attendait à ce que ces niveaux d'anticorps neutralisants soient protecteurs, ils étaient environ 6 fois inférieurs par rapport aux variantes antérieures, ce qui suggérer un risque potentiel de déclin prématuré de l'immunité aux nouvelles souches B.1.351», explique le communiqué.

Les découvertes de Moderna étaient basées sur des échantillons de sang de huit personnes qui «avaient reçu deux doses du vaccin et de deux singes qui avaient également été immunisés», a rapporté le New York Times.

L'étude de Moderna a été réalisée en collaboration avec le Vaccine Research Center de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, aux Etats-Unis.

Les autorités sanitaires marocaines ont annoncé plus tôt en janvier qu’un premier cas confirmé du variant britannique du coronavirus a été détecté dans le royaume.