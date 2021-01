Casablanca : Transparency Maroc appelle à rendre public le contrat de gestion délégué avec la Lydec

L’ONG Transparency Maroc a appelé, la semaine dernière, le maire de Casablanca et président du conseil communal, Abdelaziz El Omari, à rendre public le contrat de gestion déléguée conclu avec la Lydec avec toutes ses annexes et ses avenants.

Dans une lettre, signée par le secrétaire général de l’ONG, Ahmed Bernoussi, l’ONG a rappelé que «les inondations qu’a connues la ville de Casablanca a placé dans le débat public la question des responsabilités du Conseil communal et celles de la société délégataire en charge de l’assainissement liquide et de la distribution de l’électricité et de l’eau potable».

«Un débat citoyen responsable ne peut avoir lieu sans connaissance des engagements contractuels du Conseil communal et du délégataire et de leur exécution.» Transparency Maroc

De ce fait, et «en application de l’article 27 de la constitution, de la loi 31-13 relative au droit d’accès à l’information et à la loi 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics», Transparency Maroc a invité le conseil communal à «procéder, dans les meilleurs délais, à la publication intégrale, sur le site web de la Commune de Casablanca du contrat de gestion déléguée conclu avec la Lydec avec toutes ses annexes et ses avenants». L’ONG appelle aussi à rendre accessible les «rapports élaborés, les dix dernières années, par le Service permanent de contrôle chargé du suivi de l’exécution du contrat et par le Comité de suivi de la gestion déléguée», tout comme les «programmes d’investissement du délégataire sur les dix dernières années».

«Cette démarche, répondra au droit légitime des citoyens, de disposer de l’information sur les prestations qui régissent leur quotidien et éclairera le débat public en cours. Nous sommes convaincus, à Transparency Maroc, que la bonne gouvernance implique la mise à la disposition des citoyens et de tous les usagers des services publics de toutes les informations qui régissent ces services», conclut la lettre.