Maroc : Lancement de la plateforme «Bladifqalbi» pour renforcer la communication avec les MRE

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger a annoncé, ce lundi, le lancement de la plateforme digitale «Bladifqalbi» pour renforcer la communication avec les Marocains du monde. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère décrit ainsi un nouvel «espace d’expression, de suggestions, de partage d’idées et d’expériences, et de renforcement des liens avec la patrie».

Cette plateforme a pour objectif de «consolider les liens entre nos concitoyens résidant à l'étranger, en particulier les jeunes générations, avec leur pays d'origine, avec sa culture, avec son identité et avec son histoire, en particulier lors de cette conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie du Coronavirus», indique le communiqué.

La plateforme a également pour but de mettre en avant les réalisations et les initiatives menées par les compétences marocaines résidant à l'étranger, qui se sont distinguées dans plusieurs domaines et dans différents pays à travers le monde.

De plus, «Bladifqalbi» permet de «renforcer la communication avec cette catégorie d’internautes, de favoriser l’échange et le partage des avis et des expériences». «Cette plateforme va permettre à ses visiteurs Marocains résidant à l'étranger, de publier des vidéos à travers lesquelles ils présenteront leurs idées, leurs projets et leurs suggestions à propos des sujets les concernant et les préoccupant».

La nouvelle plateforme est disponible en arabe, en français, en anglais et en espagnol, comportera une vidéothèque ainsi qu’une section permettant à ses visiteurs d'échanger des idées, des études et des suggestions en relation avec les Marocains résidant à l'étranger.

Le ministère délégué chargé des MRE annonce, par la même occasion, la refonte de son site.