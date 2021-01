Un prix spécial portant le nom de Noureddine Saïl au festival du cinéma africain de Khouribga

La Fondation du festival du cinéma africain de Khouribga entend créer un prix spécial portant le nom de son président, feu Noureddine Saïl, en reconnaissance des grands services qu'il a rendus au cinéma national et africain. «La plus grande consolation qui puisse être offerte à l'esprit du défunt est de continuer à organiser de nouvelles éditions du festival avec le même sérieux et la même persévérance», a indiqué le Comité d'organisation relevant de la Fondation du festival.

La même source a noté que le prix portant le nom du regretté sera annoncée à l'occasion de la commémoration du quarantième jour de sa mort. «Avec le départ de Noureddine Saïl, la Fondation aurait perdu un président de haut calibre, qui a marqué les scènes culturelle et audiovisuelle par ses contributions distinguées», relève le communiqué. Celui-ci rappelle qu'au fil de son parcours, le défunt s'est acquitté de ses missions avec un grand sens de patriotisme.

«Consciente de la difficulté de combler le vide laissé par feu Saïl, la Fondation du Festival est engagée à poursuivre la voie tracée par le défunt et qui consiste à faire du Festival de Khouribga un front national (…) au service des causes nationales à travers la diplomatie culturelle», conclut le communiqué.

L’ancien directeur de la chaîne de télévision 2M et du Centre Cinématographique Marocain (CCM), Noureddine Saïl a rendu l’âme, le 16 décembre dernier, à l’âge de 73 ans, des suites de la Covid-19.