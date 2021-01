Le conseil national du PJD évite de condamner la normalisation avec Israël

Visiblement, les larmes versées hier, lors de la session du conseil national du PJD, par Saadeddine El Othmani pour défendre sa signature de l’acte de normalisation avec Israël ont eu un effet sur ses «frères» et «sœurs».

Le «parlement» de la Lampe a ainsi évité de condamner ouvertement la reprise des relations entre le royaume et l’Etat hébreu. En revanche, l’instance a réaffirmé dans, un communiqué, «son rejet absolu du prétendu Deal du siècle», et met en garde contre les «dangers de la normalisation sur le tissu politique, économique, social et culturel de notre pays». Un passage qui n'est pas sans rappeler le communiqué du 2 janvier du conseil exécutif du Mouvement Unicité et reforme (MUR).

Le conseil national du PJD a également réitéré «les positions de principe fermes et établies du parti, son soutien inconditionnel et son ferme appui à la lutte héroïque du peuple palestinien contre l'occupation sioniste brutale (…) pour couvrir ses droits inaliénables et l’édification de son État indépendant avec Al Qods Acharif comme capitale».

Pour mémoire, le secrétariat général du PJD a apporté son soutien à la signature de Saadeddine El Othmani de la Déclaration conjointe du 22 décembre entre le Maroc, Etats-Unis et Israël.