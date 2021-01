Un accident sur l'autoroute Marrakech-Casablanca impliquant plus de 40 véhicules

L'autoroute reliant Marrakech à Casablanca a été bloquée, ce matin, suite à un accident de la circulation survenu à l’entrée de la ville de Berrechid.

Selon Noon Press et des témoignages relayés sur les réseaux sociaux, avec des photos à l’appui, une quarantaine de véhicules, un bus de passagers et un camion sont entrées en collision. Un brouillard dense et l’excès de vitesse dans de pareilles conditions auraient provoqués l’accident, ajoute-t-on.

Selon des informations préliminaires, l'accident a provoqué des blessés, dont le nombre est inconnu pour le moment. Ils ont été transportés par des ambulances de la protection civile vers le service des urgences de l'hôpital régional de Berrechid pour y recevoir les premiers soins.