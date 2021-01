Une usine de textile ravagée par le feu à Tanger

L'incendie s’est déclaré, dans les premières heures de ce lundi, dans une unité spécialisée dans les industries textiles, dans la région de Mghogha à Tanger. Selon le média local Tanja 24, qui cite des sources bien informées, l’incendie a causé d'importantes pertes matérielles en plus de la blessure d'une personne.

En effet, le feu aurait détruit 70% de la superficie totale de l'usine, qui s'élève à 2 120 mètres carrés, appartenant à un investisseur marocain et employant plus de 400 travailleurs. Les mêmes sources ont également confirmé que l'incendie, dont les causes sont encore inconnues, a provoqué l’explosion d’une série de bonbonnes de gaz à l’intérieur de l’usine. Les services de la protection civile sont parvenus à faire sortir le reste à temps, poursuivent les mêmes sources.

Le média décrit des dizaines de véhicules et de camions appartenant aux sapeurs-pompiers dépêchés sur place, pour éteindre l’incendie.

Un gardien de l'unité industrielle, blessé pendant l’incendie, a été transporté d'urgence à l’hôpital afin de recevoir des soins.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’élucider les raisons du déclenchement du feu, conclut le média.