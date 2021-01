Cybersécurité : Des solutions au Maroc pour se protéger des menaces

Sur Internet, les utilisateurs encourent plusieurs risques si leurs terminaux ne sont pas correctement protégés. Une récente enquête nationale menée par Kaspersky et le cabinet d’études Immersion indique globalement que les Marocains ne protègent pas de manière efficace leurs smartphones et ils sont très peu sensibilisés à la réalité du risque et à la valeur de leurs données personnelles.

L’usage d'un antivirus chez les Marocains reste largement minoritaire et la sensibilisation à la sécurisation des appareils mobiles et des données demeure insuffisante. Trois internautes sur quatre ont déclaré utiliser le même mot de passe pour les logiciels et applications installés sur leurs terminaux. 18% n'effectuent aucune mise à jour de leurs smartphones. L’enquête rappelle que le Maroc est l'un des 10 pays qui enregistrent le plus grand nombre d’attaques de malwares sur mobile, d’après les statistiques du troisième trimestre 2020 de Kaspersky.

Pour protéger, de manière efficace, la vie numérique de ses clients, des solutions existent, à l’instar de «Sécurité Internet» et «Contrôle parental» de Maroc Telecom, en partenariat avec Kaspersky Lab. La première offre une protection complète contre les menaces que l'utilisation d'Internet fait peser sur l’identité en ligne, la vie privée, les transactions monétaires et la famille. Elle empêche les tentatives d’accès distant aux appareils et assure une protection totale contre tout type d’attaque pour une navigation sécurisée, notamment à travers un antivirus, un anti-spam, un firewall, un anti-spyware et un anti-phishing.

La seconde permet, pour sa part, aux parents de protéger et accompagner leurs enfants dans leurs usages numériques. Elle offre plusieurs avantages dont la géolocalisation, le filtrage du contenu en ligne, la gestion du temps sur l’écran et un suivi de la navigation sur les réseaux sociaux.