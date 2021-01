El Othmani se félicite des travaux du conseil national du PJD

Le conseil national du PJD a clos, dimanche soir, les travaux de sa session ordinaire. La proposition d’organiser un congrès extraordinaire du parti, présentée en septembre par les jeunes réunis au sein de l’«Initiative d'analyse critique et d'évaluation», a été écartée par les participants.

Le conclave a été repoussé après les élections législatives. Une bonne nouvelle pour Saadeddine El Othmani qui est désormais assuré de terminer son mandat de quatre année à la tête du PJD. Pour mémoire, il a été élu au congrès de Bouznika de décembre 2017.

«C’est dans une atmosphère de responsabilité et de mobilisation que les travaux du conseil national du Parti de la justice et du développement se sont conclus, après deux jours de délibérations et de débats, d'opinions, de promotion de la démocratie interne et de prise de conscience du poids de la responsabilité nationale», s’est félicité le secrétaire général de la Lampe sur Twitter.