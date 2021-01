Le gouvernement israélien approuve l'accord de normalisation des relations avec le Maroc

Le gouvernement israélien a approuvé, ce dimanche, l'accord visant à améliorer les relations avec le Maroc, le quatrième pays arabe à normaliser des relations avec Israël dans le cadre d'une politique étrangère lancée par l'ancienne administration Trump. Selon Jerusalem Post, cet accord sera désormais soumis à la Knesset, le parlement monocaméral israélien, pour sa ratification.

الحكومة صادقت اليوم على اتفاقية إقامة العلاقات مع المغرب. هنأت في مستهل جلسة الحكومة جلالة ملك المغرب محمد السادس على التعاون الذي يجري بين البلدين في مجالات الطيران والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا وقلت إن ممثليات دبلوماسية ستفتح قريبا في كلا البلدين. pic.twitter.com/K5EkjNXTow — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 24, 2021

Le mois dernier, le Maroc a emboité le pas aux Émirats arabes unis, au Bahreïn et au Soudan, dans le cadre d'accords négociés en 2020 par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump, normalisant à son tour ses relations avec l’Etat hébreu.

«Les nouveaux partenaires d'Israël ont également bénéficié d'avantages bilatéraux de Washington - dans le cas de Rabat, la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental.» Jerusalem Post

Depuis la visite d’une délégation israélo-américaine au Maroc en décembre dernier et la signature d’une Déclaration conjointe entre les trois pays, la normalisation entre le Maroc et Israël a avancé à grande vitesse, avec des réunions bilatérales et multilatérales entre les ministres des deux gouvernements.