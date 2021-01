Dialogue inter-libyen : Le Maroc optimiste quant à une solution de la crise

Bouznika a accueilli, les 22 et 23 janvier, un nouveau round du dialogue inter-libyen. Une autre occasion que le Maroc a saisi pour réaffirmer son rôle de facilitateur neutre dans la crise qui secoue le pays maghrébin. Un principe que le ministre des Affaires étrangères a tenu à revendiquer samedi au terme des discussions entre les représentants du Haut conseil d’Etat et ceux du Parlement de Tobrouk.

«L’engagement du Maroc procède des liens solides, sincères et humains unissant les deux peuples, ainsi que de sa conviction profonde que la stabilité d’une Libye forte de ses institutions est dans l’intérêt de la stabilité de l’Afrique du Nord et de la réalisation de l’intégration économique au Maghreb arabe.» Nasser Bourita

Dans son allocution, le ministre a également expliqué «l’engagement du Royaume dans les efforts visant à mettre un terme à la crise libyenne repose sur quatre déterminants : soutenir les Libyens et les accompagner sans les remplacer dans leurs décisions, et rester attacher à la légitimité institutionnelle en Libye et aux institutions légitimes issues de l’accord de Skhirat» de décembre 2015.

Le chef de la diplomatie a souligné que le Maroc «demeure optimiste quant à l’avenir de la Libye», notant que cet optimisme s’appuie sur la confiance en la capacité des Libyens à surmonter les différences et l’avancée notable réalisée au fil des derniers mois par le dialogue politique tout en dépassant l’état du chaos et du non-dialogue.

Les parties libyennes se sont mis d’accord à Bouznika sur les critères de candidature aux postes de souveraineté.