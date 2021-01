Netanyahu se rend aux Emirats et au Bahreïn, quid du Maroc ?

Benyamin Netanyahu prévoit de se rendre, en février, aux Emirats arabes unis et au Bahreïn, révèle Israel Hayom. Le cabinet du Premier ministre est en discussion avec Abu Dhabi et Manama en vue de coordonner les deux visites, prévues entre le 9 et 11 février, précise la même publication qui cite de hauts responsables dans les deux Etats du Golfe.

Sur l’agenda du chef du gouvernement israélien figure une rencontre avec le prince héritier des Émirats, Mohammed Bin Zayed, et une série de réunions économiques à Dubaï. Ensuite, il effectuera un déplacement de six heures à Manama, au cours duquel il aura des entretiens avec le roi Hamad et le prince héritier Salman.

Israel Hayom, le journal proche de Netanyahu, n’a pas mentionné le Maroc, même si le chef de l’exécutif souhaite tant la tenue d’un sommet avec le roi Mohammed VI avant les élections législatives anticipées du 23 mars. Une fois n’est pas coutume, son parti le Likoud courtise le vote arabe.

D’ailleurs, il a présidé lui-même la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans les villes à forte population arabe. Les sondages à Tel-Aviv lui prédisent de grignoter jusqu’à deux sièges dans cette communauté, à la faveur des accords de normalisation conclus avec les Etats arabes.

Netanyahu attend depuis mars 2019 le feu vert des autorités marocaines pour se rendre au royaume. En décembre de la même année, il s’était envolé pour le Portugal pour accompagner Mike Pompeo à Rabat mais sans réel résultat.

Les Emirats, le Bahreïn et le Maroc ainsi que le Soudan ont établi des relations diplomatiques avec Israël sous l’administration Trump.