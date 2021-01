MMA : Ottman Azaitar viré de l’UFC après avoir enfreint le protocole sanitaire

Le combattant de MMA Germano-marocain Ottman Azaitar a été viré, vendredi, par l'Ultimate Fighting Championship (UFC), organisation d'arts martiaux mixtes, après avoir enfreint le protocole sanitaire. Censé affronter Matt Frevola à l’UFC 257, événement prévu ce dimanche à l'Etihad Arena sur l'île de Yas, à Abu Dhabi, il aurait permis à un invité, qui n’avait pas les autorisations, de se rendre à son hôtel.

Dans une déclaration à UFC on BT Sport, reprise par le média spécialisé La Sueur, Dana White, président de l’UFC a expliqué qu’Ottman Azaitar et son équipe auraient «coupé leurs bracelets pour les donner à un gars de l’extérieur», qui a fini par entrer dans une chambre, s’est baladé sur quatre balcons avant de «livrer un sac» sur le balcon d’Azaitar. Ce dernier a «ensuite changé de vêtements et est reparti».

Ottman Azaitar, considéré comme l’un des espoirs de la catégorie lightweight, avait combattu deux fois à l’UFC, pour deux KO dès le premier round. «C’est dommage, il est parti, il n’est plus un combattant de l’UFC» à l’UFC 257, a lâché le président de cette organisation.

"It's bad, he's gone, he's no longer a UFC fighter."



