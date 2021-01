Maroc : Réception du vaccin Sinopharm ce mercredi

Le ministre de la Santé a annoncé, ce vendredi soir, le démarrage imminent de la campagne nationale de la vaccination contre le Covid-19. Dans un communiqué, le ministère a ainsi confirmé la réception, ce vendredi, d’un premier lot du vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, et fabriqué par Serium Institute of India. La même source annonce aussi que le Maroc recevra, mercredi prochain, un premier lot du vaccin chinois fabriqué par Sinopharm.

Le ministère de la Santé est revenu sur l’opération de vaccination, précisant que ce «processus national visera progressivement les groupes cibles les plus susceptibles de développer la maladie et ses complications, à commencer par le personnel de santé âgé de 40 ans et plus, les autorités publiques et l'armée royale ainsi que les professeurs d’enseignement et âgés de 45 ans et plus, ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus. Elle concernera aussi, dans un premier temps, les régions qui connaissent des taux de propagation importants du virus.

المغرب يتوصل بأول دفعة من اللقاح ضد #كوفيد19 pic.twitter.com/jzLtqENZh0 — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) January 22, 2021

Les citoyennes et citoyens ainsi que les étrangers résidants au Maroc, appartenant aux groupes ciblés, peuvent obtenir la date du vaccin et le centre de vaccination via le portail électronique www.liqahcorona.ma ou par sms au numéro 17 gratuit, à partir du dimanche 24 janvier 2021 à midi.

«Pour parvenir à une immunité collective qui permettrait de réduire le nombre d'infections et de décès causés par l'épidémie et conformément aux directives royales, le Royaume du Maroc a acquis une quantité de vaccins pour 33 millions habitants (66 millions de doses).»

Le ministère de la Santé fournira toutes les informations sur la campagne nationale de vaccination par l'intermédiaire de campagnes de sensibilisation télévisées, radiophoniques et électroniques qui seront diffusées par les chaînes nationales de télévision et de radio, ainsi que sur les réseaux sociaux, en plus du portail www.liqahcorona.ma et celui du ministère.