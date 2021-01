Covid-19 : L’avion transportant 2 millions de doses de vaccin AstraZeneca atterrit au Maroc

Un avion de la Royal Air Maroc avec à son bord 2 millions de doses du vaccin Covishield, développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et produit par le Serum Institute of India, a atterri, vendredi après-midi, à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Le même jour, le vol AT3085 a quitté Mumbai à 8h07 IST (heure locale).

La livraison a été annoncée, jeudi, après que le gouvernement indien a révélé qu’il commencerait les exportations commerciales de vaccins par une expédition vers le Maroc et le Brésil. Ce dernier recevra également 2 millions de doses du même vaccin ce vendredi.

«Le Maroc et le Brésil sont parmi les premiers pays vers lesquels l’exportation commerciale du vaccin contre la Covid-19 a été autorisée par le gouvernement indien», a écrit l’ambassade d’Inde à Rabat dans un communiqué parvenu ce vendredi à Yabiladi.

«Cette décision est une manifestation d’excellentes relations entre l’Inde et le Maroc. Auparavant, le gouvernement indien avait autorisé l’exportation de 6 millions de comprimés d’hydroxychloroquine (HCQ) vers le Royaume du Maroc.» Ambassade d’Inde à Rabat

L’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite seront les prochains a être approvisionné par SII. Le Maroc devrait également recevoir des vaccins du chinois Sinopharm pour renforger la campagne nationale de vaccination.