Maroc : L’AFD lance un appel à candidatures pour les start-up inclusives à dimension sociale

L’Agence française de développement (AFD) a annoncé, ce vendredi, le lancement d’un appel à candidatures ouvert jusqu'au 5 février 2021 pour les start-up, à travers son programme AFD For Inclusive and Digital Businesses in Africa (AFIDBA). Un communiqué de presse de l’AFD, parvenu à Yabiladi, précise que les entrepreneurs marocains peuvent postuler en ligne.

«C’est un programme dédié au développement économique inclusif, durable et numérique en Afrique» qui «accompagne les entreprises inclusives en phase d'accélération, au Maroc, au Burkina Faso, au Ghana, et au Sénégal», ajoute la même source.

«Une entreprise est qualifiée d’inclusive quand elle intègre des populations vulnérables et/ou à très faible revenu, avec peu ou pas d'accès aux biens et services essentiels.» AFD

«Les entrepreneurs bénéficiaires devront être disponibles pour un à deux rendez-vous par semaine pendant six mois pour participer à ce programme d'accélération. L’entreprise bénéficiaire devra être basée au Maroc, avec un prototype développé et ayant au moins son fondateur en full-time», note la même source.



Mis en place en janvier 2019, le programme AFIDBA est initié et financé par l’AFD et est porté par un consortium de 11 acteurs (associations, ONG, incubateurs, partenaires techniques et financiers) mus par une volonté commune de contribuer au développement économique durable du continent africain.

Le programme offre des sessions de coaching, des séances de travail avec des experts en digital, juridiques, et business, et une mise en relations avec des clients potentiels et permet d’accéder à un financement via le Fonds AFIDBA à hauteur de 700 000 dirhams (environ 64000 euros) via le fonds Innov Invest.