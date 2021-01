Les écoles polytechniques de Lausanne et Mohammed VI s’associent pour l’innovation en Afrique

Six centres de compétence en éducation digitale (C-CoDE) verront le jour dans des universités africaines et ce, dans le cadre de l'initiative conjointe «Excellence in Africa» de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P) de Benguérir. En effet, le Centre EXAF-EPFL vient de dévoiler les six premiers lauréats qui accueilleront les futurs centres de compétence en éducation digitale, à l’issue de la seconde phase de l’appel à candidatures pour la création des C-CoDE, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l’UM6P.

Les 20 dossiers retenus ont été évalués par des experts de l’association des universités africaines (AUA), de l’EPFL et de l’UM6P, selon la même source. Il s’agit de The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology (Arusha, Tanzanie), Moi University (Kenya), Kabale University (Ouganda), University of Abuja (Nigeria), l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (Dakar, Sénégal) et de l'Université Nangui Abrogoua (Abidjan, Côte d’Ivoire).

La transition des universités vers l'enseignement numérique, avec l'intégration durable des outils et technologies numériques et l'adoption d'approches pédagogiques nouvelles, exige des compétences et des qualifications actualisées, souligne la même source, ajoutant que la création des C-CoDE, qui rassemblent ces compétences pédagogiques et technologiques sous un même toit, accompagnera cette transition numérique pour les universités sélectionnées et aura un impact élargi aux niveaux national et régional.