France : Le gel des visas de regroupement familial suspendu par le conseil d’Etat

Le juge des référés du Conseil d’Etat en France a suspendu, jeudi, la décision du gouvernement d’interrompre, en raison de la pandémie de la Covid-19, la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d’étrangers non-européens résidant en France. Un communiqué de presse du Conseil explique ainsi que le juge, saisi par plusieurs associations représentant les étrangers et par des requérants individuels, a estimé que cette décision «porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant».

Suite à la crise sanitaire, le Premier ministre français a décidé, dès le 18 mars 2020, de limiter la circulation sur le territoire national des personnes en provenance de l’étranger, rappelle l’instance. «Si, depuis cette date, les conjoints et enfants de citoyens français ou européens peuvent toujours entrer en France pour les rejoindre, les membres de la famille des ressortissants d’autres nationalités résidant en France ne le peuvent plus, sauf à de rares exceptions», ajoute le communiqué.

Dans sa décision, le jure a révélé que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial équivaut en temps normal à 60 personnes par jour, rappelant que l’administration n’apporte pas d’élément montrant qu’un tel flux pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation de la Covid-19.

D’autre part, le juge a constaté que «la décision contestée n’est pas proportionnée car elle ne prévoit pas de dérogations pour les bénéficiaires d’un regroupement familial», considérant qu’il existe un «doute sérieux sur la légalité de la mesure en cause, qui justifie qu’elle soit suspendue».