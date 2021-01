Vaccin Covid-19 : Le Maroc importera 2 millions de doses ce vendredi depuis l’Inde

Le gouvernement indien a autorisé les exportations commerciales de vaccins contre le nouveau coronavirus, vers le Maroc et le Brésil, dès vendredi 22 janvier. Chacun des deux pays devrait reçevoir 2 millions de doses via deux vols qui décolleront à 4h15 (IST) pour le Brésil et 8h (IST) pour le Maroc, selon DNA India. L’Afrique du Sud et l’Arabie Saoudite seront les deux prochains pays sur la liste.

Le ministre indien des Affaires étrangères a déclaré à Reuters que les injections développées par AstraZeneca et l’Université d’Oxford sont en cours de fabrication au Serum Institute of India, le plus grand producteur mondial, qui a reçu des commandes de pays du monde entier.

L’Inde a décidé plus tôt de repousser les échéances d’exportation de doses, jusqu’au lancement de son propre programme national de vaccination qui a démarré le week-end dernier. Cette semaine, il a envoyé des lots gratuits aux pays voisins, notamment le Bhoutan, les Maldives, le Bangladesh et le Népal.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a ainsi déclaré à Reuters que les approvisionnements commerciaux du vaccin commenceraient à partir de vendredi, conformément à l’engagement du Premier ministre Narendra Modi, selon qui les capacités de production de l’Inde seront mobilisées «pour toute l’humanité pour lutter contre la pandémie». Le Maroc avait fait partie des pays ayant sollicité SII pour son approvisionnement.