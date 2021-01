Maroc – Israël : Moulay Hafid Elalamy s’entretient avec son homologue Amir Peretz

Le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy s’est entretenu, mercredi, avec le ministre israélien de l’Economie et de l’industrie, Amir Peretz. Conformément à ce dont nous étions convenus lors de nos récentes discussions, j'ai eu aujourd'hui une deuxième réunion à distance avec le ministre de l'Economie et de l'Industrie d'Israël, M. Amir Peretz», indique le ministre sur son compte Twitter.

Moulay Hafid Elalamy a précisé qu’au cours de cette rencontre, les deux parties ont «passé en revue l'avancement des travaux du groupe de travail conjoint chargé de préparer un programme pour la coopération dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique».

تبعا لما اتفقنا عليه خلال مباحثاتنا الأخيرة، عقدت اليوم اجتماعا ثانيا عن بعد مع وزير الصناعة والاقتصاد الاسرائيلي، السيد عمير بيرتس، قمنا خلاله بالاطلاع على تقدم أشغال فريق العمل المشترك المكلف بإعداد برنامج عمل للتعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. pic.twitter.com/eNbMRZuEzR — Moulay Hafid Elalamy (@MyHafidElalamy) January 20, 2021

Plusieurs secteurs industriels à fort potentiel de partenariat Maroc-Israël ont été identifiés lors d'un entretien, tenu lundi 28 décembre dernier en visioconférence, entre Moulay Hafid Elalamy et Amir Peretz. Un entretien ayant également porté sur les perspectives d'une coopération fructueuse entre Rabat et Tel Aviv.