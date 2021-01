Hirak du Rif : Les détenus à la prison Tanger II dispersés par la DGAPR

La délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a ordonné, ce jeudi, la dispersion dans les prisons marocaines des six principaux dirigeants du Hirak du Rif, qui avaient annoncé la veille une grève de la faim. Selon l’agence EFE, qui cite un communiqué de la DGAPR, cette dispersion vise à «mettre fin aux comportements inacceptables et aux infractions graves».

Les détenus concernés se trouvent dans la prison de Tanger 2. Leur rassemblement dans une même prison était l'une de leurs principales revendications, leur première incarcération et leur condamnation allant jusqu'à vingt ans de prison pour «atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat».

Les six détenus, principales figures du Hirak, avaient entamé les 20 et 21 janvier une grève de la faim pour «protester contre l'interdiction des contacts téléphoniques avec des personnes extérieures à leur famille et la limitation des sujets de conversation à des questions strictement familiales», précise EFE, qui cite deux de leurs proches.

Les détenus ont déjà organisé plusieurs grèves de la faim depuis leur emprisonnement en 2017 pour avoir dirigé des manifestations du Hirak. La plupart ont purgé leur peine ou ont été graciés, à l'exception des leaders du Hirak. EFE rappelle que beaucoup de personnes relâchées ont opté pour l'exil, embarquant à différentes occasions dans des bateaux à Nador et Al Hoceïma.