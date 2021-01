Inde : Le Brésil et le Maroc devront patienter pour le vaccin anti-covid19

Le Brésil et le Maroc devront peut-être attendre quelques jours de plus pour obtenir des vaccins contre la Covid-19, fabriqués en Inde alors que le pays affine sa diplomatie vaccinale pour obtenir des gains géopolitiques et stratégiques. Selon Times of India, le gouvernement n'a pas encore approuvé les droits d'atterrissage pour les aéronefs envoyés pour récupérer les lots de vaccins.

Des sources bien informées ont confié au journal qu'il ne faudrait «que quelques jours avant que les exportations de vaccins puissent commencer vers le Brésil et d'autres comme l'Arabie saoudite, le Maroc et l'Afrique du Sud».

Times of India, qui souligne que le processus de livraison de vaccins de Serum Institute of India a été interrompu, précise qu’il est «également possible qu'Air India puisse transporter les vaccins vers le Brésil et le Maroc une fois que le gouvernement aura décidé, au lieu de faire voler leurs avions dans le pays».

La même source rappelle que le pays a expédié les premiers envois de vaccins à ses voisins immédiats, en notant que des avions d'Air India ont atterri à Malé, capitale des Maldives et à Thimphu, capitale du Bhoutan avec des doses de «Covishield», mercredi.

Le 15 janvier dernier, le laboratoire Serum Institute of India, basé à Pune a confirmé avoir été par plusieurs pays qui cherchent encore à s’approvisionner en vaccins contre le nouveau coronavirus, dont le Maroc.

L’Inde a annoncé, plus tard, qu’elle exportera des doses de vaccins à partir de mercredi 20 janvier, ouvrant la possibilité de s’approvisionner en lots développés par le Serum Institute of India (SII) sous licence AstraZeneca à de nombreux pays à revenu moyen et faible.