Maroc : 400 postes de la fonction publique pour les personnes en situation de handicap

Le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme administrative a annoncé, mercredi, l'organisation d’un concours unifié pour les personnes en situation de handicap dans un certain nombre de secteurs ministériels. Prévu lundi 22 février, à l'Ecole nationale supérieure d'administration, aux centres de l’Entraide nationale et dans d’autres établissements, il concerne 400 postes budgétaires.

Un communiqué du ministère, repris par le compte Twitter du chef du gouvernement, précise qu'il s'agit de 320 administrateurs de troisième grade, 40 administrateurs de deuxième grade, 20 techniciens de troisième grade et 20 techniciens de quatrième grade.

Ces postes sont ouverts dans 15 départements ministériels, dont le ministère des Habous et des affaires islamiques, celui de la Santé, celui de l’Energie, des mines et de l’environnement ou encore le HCP, entre autres, ajoute le communiqué.

الحكومة تعلن عن تنظيم مباراة موحدة لتوظيف 400 شخص في وضعية إعاقة

بلاغ وزارة المالية 20 يناير 2021 pic.twitter.com/lfTIIVtCJL — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) January 20, 2021

A rappeler que le gouvernement a organisé, en décembre 2019, un concours unifié pour 200 postes budgétaires destinés aux personnes en situation de handicap, décrit à l’époque par le chef du gouvernement comme «l’un des moyens permettant la consécration du principe d’équité au profit de cette catégorie, par le biais de la fonction publique».