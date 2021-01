TPME : Attijariwafa bank consolide sa place de «premier contributeur» aux dispositifs de soutien

Le groupe Attijariwafa bank s’investit de manière volontariste dans le déploiement des programmes nationaux gérés par la CCG pour en faire bénéficier le plus grand nombre, confirmant ainsi sa «vocation de soutien et d’accompagnement du tissu entrepreneurial» et se plaçant en tant que «premier contributeur à cette dynamique».

Un communiqué du groupe, parvenu à Yabiladi, rappelle que 46% des financements Intelaka accordés par le secteur bancaire ont été octroyés par Attijariwafa bank avec une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams en direction de 6 500 porteurs de projets» ainsi que plus de 18 500 crédits Oxygène accordés aux entreprises, dont une majorité en faveur des commerçants/artisans et TPE, pour une enveloppe de 5,7 milliards de DH.

«Attijariwafa bank a, ainsi, concentré une part de 37% des crédits Oxygène distribués par les banques marocaines et 10,7 MMDH accordés au titre des crédits Relance au bénéfice de plus de 12 300 opérateurs, soit 34% de l’enveloppe de financement sur ce programme.

Outre sa mobilisation totale dans l’accompagnement des programmes mis en place en 2020 pour soutenir le tissu économique à l’aune de cette crise sans précèdent, Attijariwafa bank a poursuivi et renforcé sa politique de financement volontariste des TPME, en réponse à leurs besoins de développement, rappelle le communiqué. «Les financements accordés par le groupe aux entreprises au titre du programme Damane Express représentent plus de 58% des crédits accordés par le secteur bancaire, pour une enveloppe dépassant 1 milliard de dirham» alors que «plus de 5,1 MMDH accordés au titre des mécanismes de garantie Damane Atassyir et Damane Istitmar, ajoute le communiqué.

Le groupe rappelle aussi avoir «consolidé sa position de premier contributeur au soutien du développement du secteur industriel, notamment avec une part de près de 47% sur le programme Istitmar de Maroc PME».

Enfin, Attijariwafa bank souligne qu’au-delà du financement, il a accéléré et intensifié son accompagnement des TPME avec des dispositifs adaptés à chaque profil d’entreprise.