Un taux de positivité à la Covid de 2% parmi les 30 000 collégiens et lycéens dépistés au Maroc

Le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifiques, Saaid Amzazi a révélé ce mercredi les premiers résultats de l’opération de dépistage ayant concerné depuis la semaine dernière 30 000 collégiens et lycéens dans six régions du Maroc.

Intervenant devant la Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, le ministre a ainsi précisé qu’un taux de positivité à la Covid de 2% a été enregistré parmi les élèves dépistés dans le cadre de cette campagne qui fait suite à l'apparition de la nouvelle souche du coronavirus.

Saaid Amzazi a ainsi rappelé que le taux normal de positivité s’élève à 6,5% parmi la population générale, en estimant qu’il ne dépasse pas 2,93% parmi les cadres pédagogiques et administratifs. Un résultat qui confirme «l'absence de clusters dans les écoles marocaines», rapporte Médias24. Le ministre a également précisé que les échantillons qui ont été prélevés ont été soumis à un examen génomique pour déterminer la souche du virus détecté.

A rappeler que le Maroc a signalé, lundi, un premier cas du variant britannique du coronavirus, détecté chez un Marocain en provenance d’Irlande, qui s’est rendu au Maroc depuis le port de Marseille, en France.