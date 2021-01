«A Girl in a Blue Shirt», premier roman en hébreu à être traduit en arabe au Maroc

La traduction en arabe du roman israélien «A Girl in a Blue Shirt», écrit par le professeur Gabriel Bensimhon. / DR

Le roman israélien «A Girl in a Blue Shirt», écrit par le professeur Gabriel Bensimhon, est devenu le premier livre en hébreu à être traduit en arabe au Maroc ce mois-ci. Selon Jerusalem Post, le roman sera aussi bientôt vendu dans les librairies marocaines.

Le roman, publié aux éditions Yediot Books en 2013, raconte une histoire d'amour entre un garçon immigré du Maroc et une fille née en Israël et amoureuse d'un survivant de l'Holocauste, dans le contexte des premières années de l’établissement de l'Etat d'Israël et du grand afflux d'immigrants depuis le Maroc.

«J'ai grandi dans la ville de Sefrou au Maroc jusqu'à ce que j'immigre en Israël à l'âge de 10 ans. En tant qu'universitaire, j'ai beaucoup étudié la culture marocaine et il y avait toujours un coin chaleureux dans mon cœur pour les aspects riches et multiformes qui la caractérisent», a confié Gabriel Bensimhon. «En tant que juif marocain, je sens que j'en suis venu à réaliser un rêve : le fait que mes œuvres soient lues dans ma ville natale est une source de grande fierté personnelle», ajoute-t-il.

Le romancier et universitaire annonce également que sa pièce théâtrale «A Moroccan King», produite au Théâtre national Habima à Tel Aviv et qui a remporté le prix Lieber pour la pièce classique juive de l'Université de Tel Aviv, sera aussi «produite par le Théâtre national Mohammed V de Rabat». «J'espère qu'à la suite des accords de paix , les romans et les ouvrages d'autres auteurs israéliens seront traduits», dit-il.

Le livre, choisi pour la traduction par le professeur Mohamed Elmedlaoui de l'Université Mohammed V de Rabat, qui a suivi et fait des recherches sur les œuvres de Bensimhon dans les domaines de la littérature et du théâtre, a été traduit par son étudiant, le Dr Ayachi Eladraoui, conclut Jerusalem Post.