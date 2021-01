Espagne : Vox refuse «le chantage du Maroc»

Vox s’est emparé rapidement de l’incident qui s’est produit mardi à la barrière frontalière de Melilla pour lancer de nouvelles critiques à l'encontre de la politique de Rabat. «Le Maroc n’est pas un partenaire fiable de l’Espagne», accuse le groupe de députés de Vox dans un communiqué de presse, rapporte Ceuta TV.

Les parlementaires de la formation d’extrême droite expliquent dans leur réquisitoire que Rabat n’a eu cesse de multiplier ses «insultes à l'égard de la souveraineté espagnole par ses revendications illégales sur la mer, la zone contigüe espagnole, le conflit sur la pêche, la concurrence déloyale dans l’agriculture et le contrôle des flux d’immigration illégale». Sur un ton alarmiste, la formation d’extrême droite a alerté de l’ «invasion» de Murcie, Almeria et Cordoue à partir des côtes marocaines.

Les députés de Vox demandent au gouvernement de coalition de gauche de «protéger les frontières, de renforcer les personnels de la Garde civile et de la police nationale, en leur fournissant des moyens matériels, personnels et juridiques suffisants et adéquats». Et de conclure que «l'Espagne ne peut tolérer le chantage ni du Maroc ni d'aucun autre État souverain».