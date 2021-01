Covid-19 : L’Inde exporte ses vaccins vers plusieurs pays, mais toujours pas le Maroc

L’Inde commencera à exporter des doses de vaccins contre le nouveau coroanvirus à partir de mercredi 20 janvier, ouvrant la possibilité de s’approvisionner en lots développés par le Serum Institute of India (SII) sous licence AstraZeneca à de nombreux pays à revenu moyen et faible. Selon l’agence de presse Reuters, l’institut expédiera «des millions de doses en quelques jours», à destination du Bangladesh, du Népal, de Myanmar et des Seychelles.

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que cette distribution a été accélérée, suite aux demandes des «pays voisins et partenaires clés». Les premiers lots iront au Bhoutan et aux Maldives, mais pas le Maroc qui a déjà approché le Serum Institute of India.

Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères du Bangladesh a déclaré que son pays attendait de recevoir un premier lot de deux millions de doses, dès jeudi. Ses homologues au Sri Lanka, en Afghanistan et à l’Île Maurice ont annoncé attendre une autorisation d’utilisation du vaccin dans leurs pays, pour commencer à s’approvisionner.

La plus grande part de production des trois vaccins anti-covid, développés par Pfizer, AstraZeneca et Moderna, a été acquise par les pays développés, suscitant les inquiétudes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un accès juste et équitable à la vaccination contre le nouveau coronavirus dans le monde.

L’autorisation d’urgence de l’OMS, encore attendue pour le vaccin AstraZenera, permettra au SII d’intégrer l’initiative onusienne COVAX, pour une distribution équitable des vaccins. Cependant, l’Inde constitue le deuxième pays qui compte le plus grand nombre d’infections Covid-19 dans le monde, et le gouvernement compte prioriser sa population.