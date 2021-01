Nador : Sept personnes arrêtées pour enlèvement, séquestration et demande de rançon

Les éléments de la brigade de la police judiciaire au district provincial de sûreté à Nador ont procédé, mardi soir, à l'interpellation de sept individus pour leur implication présumée dans une affaire d'escroquerie, dont ont été victimes des candidats à l’émigration clandestine, d'enlèvement, de séquestration avec violence et de demande de rançon.

Les services de sûreté à Nador avaient reçu une plainte d'une personne dont le frère a été victime d’enlèvement et de séquestration dans une maison au quartier Igounaf dans la même ville, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les ravisseurs ont demandé une rançon de 40.000 DH contre la libération de la victime.

Une opération sécuritaire a été menée immédiatement ce qui a permis de libérer la victime présumée et d'interpeller cinq personnes suspectées de l’avoir séquestrée et violentée.

Les investigations préliminaires ont révélé que les mis en cause, des candidats à l'émigration illégale, ont enlevé la victime présumée et demandé une rançon à son frère. Les suspects auraient eux mêmes été victimes d’escroquerie et de promesses fictives d’émigrer d’une manière illégale de la part de la personne séquestrée et de son frère.