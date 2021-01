﻿Maroc : Le couvre-feu et les mesures restrictives prolongés de deux semaines supplémentaires

Le gouvernement a décidé, ce mardi, de prolonger de deux semaines, à compter du 19 janvier à 21h, les mesures de précaution adoptées le 13 janvier pour lutter contre le coronavirus.

Dans un communiqué, le gouvernement explique cette décision par l’évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et à l'apparition de nouvelles variantes du virus dans des pays voisins, ainsi que les efforts continus visant à lutter contre la propagation de cette pandémie, et à atténuer ses effets.

«Cette décision intervient sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les procédures nécessaires pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)», poursuit le communiqué.

A rappeler que depuis le 13 décembre dernier, les restaurants, les cafés, les magasins et les supermarchés sont sommés de fermer leurs portes à 20 heures, alors qu’un couvre-feu nocturne de 21h à 6h du matin est instauré dans tout le royaume. De plus, les fêtes et des rassemblements publics ou privés sont interdits.