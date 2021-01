Gestion des affaires publiques : Le RNI lance un nouveau portail destiné aux élus de demain

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a lancé, lundi, le portail électronique «Académie du RNI», destiné aux militants et à l'assise du parti tout en bénéficiant dans un premier temps aux candidats lors des prochaines élections.

Cette initiative a été dévoilée par le président du RNI, Aziz Akhannouch au cours d'une conférence de presse au siège de la formation politique à Rabat, en présence des membres de la commission chargée de développer le projet et composée des membres du bureau politique, indique le parti dans un communiqué.

A cette occasion, Aziz Akhannouch a indiqué que l'Académie du RNI est une contribution visant à rehausser l'action politique et à améliorer la gestion des affaires publiques, tout en veillant à renouveler les mécanismes d'action en la matière.

Il a ensuite mis en avant l'importance de cette initiative pour contribuer à la formation et l'émergence d'élus bien au fait de leurs devoirs, et inciter les candidats à s'investir davantage en faveur de la moralisation de la campagne électorale et à acquérir les connaissances sur la prise de responsabilité et la gestion des conseils élus

Les membres de la commission de développement de l'initiative, Amina Benkhadra, Mhmaed El Kabbaj et Adil Zaidi, ont présenté des éclaircissements sur les composantes de la nouvelle académie et sa contribution escomptée en termes d'accompagnement des élus de demain.

L'académie offre trois cursus de formation axés sur les élections des conseils des régions, les élections législatives et celles des conseils locaux, en plus d'un cursus transversal baptisé «cursus des indépendants».

Son portail électronique présente des services importants portant sur une bibliothèque virtuelle, es sessions de formation à distance, des séminaires virtuels. Une équipe spécialisée est chargée du suivi permanent des cursus de formation tout en consacrant un numéro vert à cette opération.