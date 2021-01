Maroc : L’Université Ibn Tofaïl cède un brevet d’invention à une société privée

La cérémonie de signature du contrat de cession à la société privée Agricultural And Trading Company (ATRACO SARL) du brevet d'invention de l'Université Ibn Tofail de Kénitra, portant sur la production, la formulation et le recyclage d'un produit biofongicide et biostimulant, s'est tenue lundi à Kénitra.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi, et du ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par l’université pour la commercialisation de la propriété intellectuelle avec comme objectif la valorisation et le transfert des résultats de la recherche académique au monde socio-économique sous forme de produits et services, ainsi que la promotion du partenariat public-privé.

Il s'agit d'un produit biofongicide et biostimulant objet du brevet MA 41534, développé par l’équipe de botanique, biotechnologie et protection des plantes du laboratoire des productions végétales, animales et agro-industrie de la faculté des sciences de Kénitra. Ce produit à base de Trichoderma asperellum est susceptible d’application industrielle et présente une utilité déterminée, probante et crédible.

«Cette belle initiative des enseignants chercheurs de l'université Ibn Tofail est tout à fait inédite et répond parfaitement à notre stratégie d'encourager l'innovation», a déclaré à cette occasion Saaid Amzazi. «Nous évoluons vers une recherche scientifique utile, créatrice de richesse avec un impact sur le développement socio-économique», a relevé le ministre, ajoutant que l'université de Kénitra recèle un énorme potentiel en matière de production de brevets, soit près de 136 en 2020 contre environ 108 l'année précédente, soit une évolution de près de 26%.

Le président de l’université Ibn Tofail, Azzeddine El Midaoui, a de son côté relevé qu'il s'agit d'un événement exceptionnel à travers lequel l'université marocaine, les chercheurs et les secteurs public et privé fêtent la cession du premier brevet national à une société privée.

«La production, l'utilisation et l'exploitation de ce produit ne se fera que dans deux ans, car il faut préparer l'homologation et l'usine de production», a expliqué, pour sa part, le directeur général de la société ATRACO SARL, Abdelmoti Albatnan, notant qu'il s'agit d'un investissement d'environ 1,5 million de dollars.