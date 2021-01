Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit s'entretient avec son homologue israélien

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit s’est entretenu, lundi, avec son homologue israélien, Aryé Makhlouf Dery. «J'ai parlé ce matin avec mon collègue, le ministre de l'Intérieur du Maroc et nous avons décidé de mettre en place une équipe des deux bureaux pour examiner l'introduction de travailleurs étrangers dans l'industrie infirmière et l'examen de l'exemption de visa», a écrit le ministre israélien de l’Intérieur sur son compte Twitter.

Aryé Makhlouf Dery a rapporté également avoir «raconté des souvenirs de [sa] ville natale», lors de cet entretien téléphonique, étant né à Meknès. «Nous avons également échangé des invitations pour visiter Israël et le Maroc», conclut-il.

שוחחתי הבוקר עם עמיתי, שר הפנים של מרוקו, עבד אלופי לפתית והחלטנו על הקמת צוות משני המשרדים לבחינת הבאת עובדים זרים לענף הסיעוד ובחינת פטור מאשרות. חוץ מזה, סיפרתי לו זכרונות מעיר הולדתי מקנס והחלפנו הזמנות לביקורים בישראל ומרוקו — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) January 18, 2021

Depuis la Déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, annonçant notamment la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, des entretiens entre responsables marocains et israéliens ont eu lieu depuis décembre.

Le dernier en date, tenu jeudi soir par vidéoconférence, a permis à Aziz Rabbah, ministre l'Energie, des mines et de l'environnement, et ses homologues du Soudan, d'Égypte, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et des États-Unis, de discuter avec Yuval Steinitz, ministre israélien de l’Energie, des moyens de renforcer la coopération entre les 7 pays dans le domaine.