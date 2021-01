Sept anciens détenus du Hirak fuient le Maroc et arrivent en Espagne à bord de deux embarcations

Sept anciens détenus et militants du mouvement Hirak ont fui dans les dernières 48 heures du Maroc et sont arrivés à bord de deux embarcations sur les côtes du Grenade, au sud de l'Espagne. Selon l’agence espagnole EFE, Il s'agit de Jamal Mona, Abdelali Houd, Mourad Ouarahou, Wail Asrihi et Mouhsen Atari, Mohamed el Jaouhari et un jeune homme du nom de Benaissa.

EFE, qui rapporte que ces ex-détenus ont purgé jusqu’à trois ans de prisons, pour avoir participé aux manifestations du Hirak, selon les parents de trois d’entre eux, note qu’«au moins l'un d'entre eux était recherché par la police pour un nouveau procès qui aurait pu le renvoyer en prison».

Les mêmes sources ont ajouté que l'une des deux embarcations a passé jusqu'à 24 heures dans les eaux de la mer d'Alboran avant d'être assistée par un bateau de sauvetage maritime. Outre les raisons économiques, la principale raison qui les a poussés à émigrer serait «la persécution policière et dans certains cas judiciaire», poursuivent les mêmes sources.

En plus de ces deux bateaux, quatre autres militants en provenance également du Rif ont été interceptés dans les dernières heures par les services de sauvetage maritime dans les eaux au sud de Grenade, à bord d’une troisième avec un total de 36 personnes à bord. Il s’agit, selon des sources établies dans le Rif, de «deux familles complètes, dont sept enfants mineurs, parmi lesquels un bébé de trois mois».

L'émigration du Rif vers l'Espagne a été réactivée depuis le milieu de l'année dernière, rappelle EFE, qui cité une étude indépendante ayant dénombré au moins 1 766 personnes de cette région du nord du Maroc arrivées irrégulièrement sur les côtes sud de l'Espagne au second semestre 2020.

L’année dernière, 17 057 migrants sont arrivés en Espagne par la «route méditerranéenne», dont 3 566 Marocains, selon les données de Frontex. La Croix-Rouge a dénombré, pour sa part, 1 789 arrivées rien qu'à Motril (sud de l'Espagne), dont environ la moitié étaient des Marocains.