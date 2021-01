Béni Mellal : Démolition de 224 constructions anarchiques à Foum El Ansar

Les autorités locales à Foum El Ansar (province de Béni Mellal), ont procédé, lundi, à la démolition de plusieurs constructions anarchiques au Douar Adouz, indique un communiqué de la préfecture de la province de Béni Mellal.

Cette opération a concerné 224 constructions anarchiques qui ont été bâties ces dernières années dont 128 sous forme de fondations et 96 sous forme de boxes vides, ajoute la même source.

Réalisée avec le soutien des éléments de la Gendarmerie Royale et des Forces auxiliaires ainsi que par des agents d'autorité, cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne que mènent les autorités locales contre les constructions anarchiques et ceux qui tirent profit de ce phénomène qui continue à affecter certaines localités.

Cette opération a été menée dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi 66-12 relative au contrôle et sanctions dans le domaine d'urbanisme et de la loi 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements.

Les autorités locales avaient mené fin décembre dernier à Adouz une opération similaire durant laquelle 270 constructions anarchiques ont été démolies dont 183 sous forme de fondations et 87 sous formes de boxes vides.