Le Maroc annonce un premier cas du variant britannique de la Covid-19

Les autorités sanitaires marocaines ont annoncé, ce lundi soir, avoir enregistré le premier cas confirmé du variant du coronavirus récemment découvert au Royaume-Uni. Un communiqué du ministère de la Santé, parvenu à Yabiladi, précise que le cas a été détecté au niveau du port de Tanger Med, chez un Marocain en provenance d'Irlande, arrivé par bateau via le port de Marseille.

Le ministère, qui rappelle que la détection de ce premier cas s’inscrit dans le cadre de l'activation du plan national de vigilance et de la réponse à l'épidémie de Covid-19, informe que le patient ne présente aucun symptôme, est actuellement en isolement sanitaire à Casablanca, et que lui et ses contacts ont été traités conformément au protocole sanitaire en vigueur dans le royaume.

Le département rappelle que dans le cadre du processus de mise à jour continue du protocole national de santé pour l'épidémie de Covid-19, en particulier dans sa partie surveillance, un ensemble de procédures et de mesures a été adopté pour la détection précoce et le recensement des cas des variants de la Covid-19. Les mesures de prise en charge des cas ont également été mises à jour en fonction de la situation épidémiologique nationale et mondiale.

«Le ministère de la Santé continuera de communiquer avec l'opinion publique nationale, l'informant de tous les développements, comme il le fait depuis le début de cette pandémie. Le ministère appelle les citoyens à continuer d’adhérer aux règles de précaution et à s’engager avec patriotisme et responsabilité dans les mesures préventives et les mesures prises par notre pays», conclut le communiqué.