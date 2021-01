France : Le président Macron salue l’adoption d’une «charte des principes de l’islam»

Le président Emmanuel Macron s’est félicité de la signature d’une «charte des principes» de l’islam de France par le Conseil français du culte musulman (CFCM). Recevant ce lundi 18 janvier à L’Elysée les représentants de cinq fédération sur les huit ayant adopté le texte, la veille, le chef d’Etat a salué «un engagement net, clair et précis en faveur de la République», décrivant «une étape extrêmement importante» dans l’organisation du culte musulman, rapporte l’AFP.

Président du CFCM, Mohammed Moussaoui a souligné auprès d’Emmanuel Macron que le texte avait connu l’approbation de «toutes les fédérations» du Conseil, mais dont trois «ont besoin d’un peu plus de temps pour expliquer à leurs adhérents de quoi il s’agissait». «Le texte va faire sa vie, être transmis à nos instances locales, aux responsables des mosquées, imams, et leur retour d’expérience nous permettra de le perfectionner», a indiqué Mohammed Moussaoui dans la cour de l’Elysée.

Signature aujourd'hui à l'#Elysée de la Charte des principes républicains.

En présence du Président de la République @EmmanuelMacron et du Ministre de l'intérieur @GDarmanin.

Un moment historique pour le culte musulman en France.

Le mise en place du CNI est enfin lancée. #RMF pic.twitter.com/BsI4F0zluw — Anouar KBIBECH (@AnouarKbibech) January 18, 2021

Pour l’Elysée, cette charte constitue «un texte fondateur dans la relation entre l’Etat et l’islam de France», dont la signature a été le fruit d’une «forte mobilisation» du CFCM, au cours d’un week-end où les responsables du Conseil ont rencontré le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Une fois approuvée par L’Elysée, lorsqu’elle sera signée par l’ensemble des fédérations, cette charte permettra de constituer le Conseil national des imams.

Ce lundi, les représentants du CFCM ont en effet réaffirmé leur volonté de mettre en place le CNI «dans les plus brefs délais pour pouvoir commencer le vrai travail». Selon Mohamed Moussaoui, il s’agira «d’agréer les imams, clarifier leur statut, leur cadre de travail et leur mission, et protéger l’imamat des autoproclamés et des personnes non formées». Malgré l’adhésion annoncée officiellement par le CFCM, les divergences internes à propos du contenu de la charte sont encore prégnantes.