Affaire Maâti Monjib : Free Press nie tout détournement d’argent

L'historien et militant Maâti Monjib / DR.

Le maintien en détention préventive de l’historien Maâti Monjib a fait réagir l’une des ONG partenaires du militant, dans le cadre d’activités journalistiques. L’association néerlandaise Free Press Unlimited, qui dit avoir collaboré avec l’universitaire pour des projets communs, s’est dit vendredi «profondément préoccupée».

Dans une déclaration relayée sur son site, Free Press Unlimited affirme avoir été active au Maroc, de 2006 à 2015. «Notre objectif était de soutenir le développement d’un environnement médiatique professionnel, à travers des projets visant à renforcer les médias indépendants et à soutenir des reportages d’investigation et de qualité au Maroc. Maati Monjib était à l’époque un partenaire très respecté», a indiqué l’ONG, niant ainsi les soupçons de détournement d’argent reprochés à l’historien.

Au Maroc, le dernier projet mis en œuvre par Free Press Unlimited en partenariat avec le Centre Ibn Rochd d’études et de communication, alors présidé par Maâti Monjib, a été «StoryMaker». Il consiste en un programme de formation pour produire des contenus journalistiques professionnels à l’aide de l’application de téléphonie mobile éponyme. «Le projet a attiré l’attention des autorités marocaines pour la première fois en décembre 2014, lorsqu’une formation programmée a été annulée quelques jours auparavant à la demande des fonctionnaires», a rappelé l’ONG.

C’est dans ce contexte que le centre a dû mettre fin à ses activités et fermer ses locaux. Depuis, l’historien a été interrogé à plusieurs reprises, pour soupçons de détournement et de blanchiment d’argent. «Nous croyons fermement qu’il ne devrait pas être jugé», a insisté l’ONG, ajoutant que «le journalisme n’est pas un crime». Free Press plaide aussi pour l’acquittement de Maâti Monjib et l’abandon de toutes les charges qui pèsent sur lui.

Interpellé à Rabat le 29 décembre 2020, le militant a été placé en détention préventive pour son implication présumée dans des actes pouvant constituer des éléments de crime de blanchiment d’argent, selon un communiqué du Parquet.